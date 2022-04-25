مطربة مصرية تحيي حفل فوز ماكرون بالانتخابات

وتداولت الصحف الفرنسية العديد من المعلومات عن فرح الديباني، التي نالت جائزة أوبرا باريس عام 2016، لتكون أول مغنية مصرية وعربية تفوز بهذه الجائزة الكبرى.
ونشأت المصرية فرح الديباني في محافظة الإسكندرية وتخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى.
وبعد تشجيع أسرتها لها علي الاستمرار في الغناء، قررت أن تبدأ من الصفر وتتعلم قواعد الغناء.
وبدأت مسيرتها مع الغناء في عمر السابعة ولفتت أنظار عائلتها التي أصرت على دخولها المجال الفني. وتعتبر حاليا نجمة مصرية عربية عالمية في سماء أوروبا.
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