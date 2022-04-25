صلاة عيد الفطر.. بشروط بسلطنة عمان وبلا قيود بالسعودية والكويت

المنامة - ياسر ابراهيم - قررت سلطنة عمان، الأحد، السماح فقط لمن حصل على لقاح فيروس كورونا بأداء صلاة عيد الفطر، بينما سمحت كل من السعودية والكويت بتأديتها في المساجد والساحات دون قيود.

ويحل عيد الفطر، في 2 مايو/أيار فلكيا، وينتظر أن تستطلع الدول الإسلامية هلالها خلال أقل من أسبوع.

وقررت اللجنة العليا العمانية لمواجهة الفيروس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "اقتصار الحضور (بالمساجد) لصلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ على المتلقين للقاح، بجانب حظر تجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد".

وأوضحت أن قرارها جاء بعد "تدارس اللجنة الوضع الوبائي في سلطنة عُمان في ضوء آخر البيانات والإحصائيات حول الفيروس (..) ولحماية المجتمع من هذا المرض".

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان الأحد، أنها سجلت 58 إصابة بكورونا و90 حال تعاف، مما رفع الإجمالي إلى 389 ألفا و53 إصابة بينها 4257 متوفيا و384ألفا و145 متعافيا.

وفي السعودية، قرر وزير الشؤون الإسلامية، عبد اللطيف آل الشيخ، "تهيئة جميع الجوامع والمصليات المكشوفة (الساحات) في المملكة لإقامة صلاة العيد"، وفق بيان للوزارة عبر حسابها الموثق بـ"توتير".

كما أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، عيسى الكندري أنه "سيسمح هذا العام بإقامة صلاة العيد في المساجد ومراكز الشباب والساحات إحياء للسنة النبوية الشريفة"، وفق بيان نقله إعلام محلي.

وشهدت صلاة عيد الفطر، خلال العامين الماضيين، قيودا بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل.

(الاناضول)