شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون»: سأحكم البلاد بطريقة محترمة تهدف للخير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتزم أن يحكم "بطريقة محترمة تهدف إلى الخير"، في تصريحات أدلى بها لأنصار يحتفلون ابتهاجا بإعادة انتخابه أمس الأحد.

وقال ماكرون: "لأن بلادنا في شكوك وانقسام كبيرين، يجب أن نكون أقوياء، لكن لن يتم تجاهل أي شخص".

وعبر بوضوح عن شكره لأولئك الذين ساندوه، فقط لمنع اليمين المتطرف من الفوز بالانتخابات.

وسعى ماكرون لتغيير صورته كسياسي من نخبة باريس خلال حملته الانتخابية، بعدما تعرض مرارا وتكرارا لانتقادات بالغطرسة والتعالي.