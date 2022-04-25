'داعش' يعدم مواطناً في جزيرة الحضر

بغداد - ياسين صفوان - أكدت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، الاثنين، قيام تنظيم "داعش" بإعدام مواطن في جزيرة الحضر ضمن حدود محافظتي نينوى وصلاح الدين.



وقالت القيادة في بيان، "تداولت بعض المواقع الإعلامية الجريمة الإرهابية لعصابات داعش وهي إعدام المواطن أنور صبحي النمراوي رحمه الله وأدعت أسره غرب بيجي".

وأضافت أن "عملية الخطف والتنفيذ كانت في جزيرة الحضر وخارج حدود مسؤولية قاطع صلاح الدين كما اعتادت عصابات الجريمة على الكذب والغدر والخداع".