25 طن تمور هدية من المملكة لمسلمي ألبانيا

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وتولى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، تسليم الهدية بحضور رئيس المشيخة الإسلامية الألباني الشيخ بويار سباهيو، وفريق من المركز، بمقر المدرسة الإسلامية بالعاصمة تيرانا.
وعبر رئيس المشيخة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما بمسلمي ألبانيا، مثمنا المواقف التاريخية والعطاءات المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان والذي قدم الكثير للشعب الألباني.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.
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