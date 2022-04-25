شكرا لقرائتكم خبر 25 طن تمور هدية من المملكة لمسلمي ألبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمسهدية المملكة لجمهورية ألبانيا المتضمنة 25 طنا من التمور.

وتولى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، تسليم الهدية بحضور رئيس المشيخة الإسلامية الألباني الشيخ بويار سباهيو، وفريق من المركز، بمقر المدرسة الإسلامية بالعاصمة تيرانا.

وعبر رئيس المشيخة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما بمسلمي ألبانيا، مثمنا المواقف التاريخية والعطاءات المتواصلة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان والذي قدم الكثير للشعب الألباني.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.