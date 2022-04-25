شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعتمد نتيجة جدول القيد تحت التمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب ضياء رشوان نقيب الصحفيين مساء اليوم الأحد نتيجة اللجنة الأخيرة للقيد بجدول تحت التمرين.

وعلى الجانب الآخر، أكدت مصادر مطلعة من داخل مجلس النقابة أن المجلس قرر اختيار الزميل أيمن عبد المجيد ليتولى منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين.

وكان محمد شبانة، قد أعلن اعتذاره عن الاستمرار فى منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، مؤكدا أنه فى ظل الاحترام لأحكام القضاء المصرى، وبعد الحكم الذى صدر من القضاء الإدارى باستمرارى عضوا بمجلس النقابة دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتى النيابية بمجلس الشيوخ واتساقا مع المنهج الذى نتبعه وتربينا عليه بالعمل النقابى على مدار تاريخ هذا الكيان العظيم وهو عدم التمسك بالمناصب طالما نقدم خدماتنا للزملاء طوال الوقت وفى أى مكان وبأى موقع، وعلى الرغم من أن القرار الأخير لمجلس النقابة هو بقاء الحال على ما هو عليه مع الاستمرار فى الإجراءات القضائية، حيث إن الحكم الذى صدر لا يزال بدرجته الأولى وكان المجلس قد قرر تقديم الاستشكال، وكذلك الطعن عليه بالمحكمة الإدارية العليا وانتظار البت فيهما وفق السوابق النقابية، وعلى الرغم من كل ذلك ولضرب المثل فى أن العمل النقابى الخدمى لا يحتاج للمناصب داخل هيئة المكتب فإننى أعلن اعنذارى عن الاستمرار فى موقعى سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين، وذلك لحين إصدار الحكم النهائى بهذه القضية.

وقال شبانة في بيانه، أنه يسلم الأمر مؤقتا لنقيب الصحفيين لطرحها على المجلس لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن مع استمرارى فى أداء عملى النقابى والخدمى عضوا بمجلس النقابة فى ظل الثقة الكبيرة والهائلة من حضراتكم، متابعا:"حقا أتوجه بكل الشكر والحب والامتنان لآلاف الزملاء والزميلات الصحفيين الذين تلقيت منهم الرسائل والاتصالات وطالبونى بالانتظار لحين إصدار الحكم النهائى بالمحكمة الإدارية العليا، ولكننى أردت أن أضرب مثلا فى احترام أحكام القضاء، وهو أمر نحافظ عليه أدبيا كنقابة وبيتا لكل الصحفيين المصريين أو كنائب بالبرلمان المصرى، حتى وإن كان لنا وجهات نظر أخرى وهذه وجهات النظر علينا إثباتها وبالقانون وبنفس المسلك القضائي المحترم".

واختتم: "نهاية أتقدم بخالص التقدير والاحترام لحضراتكم ومستمر معكم عضوا بمجلس النقابة إن شاء الله".