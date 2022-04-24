صور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح مركز التدريب وتطوير الوحدات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تطوير الوحدات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمي وتطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمي، ووحدات التكييف المركزى الجديدة.

رافق رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذى للمراكز الطبية والمستشفيات، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، الدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة، الدكتور حلمي عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، على تميز الخدمات الطبية لمركز جراحة الجهاز الهضمى منذ إنشائه وحتى الآن فى إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين وغير المصريين، فى فترة وجيزة، ما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن جهد هذا فرق ساهم في الارتقاء بمكانة جامعة المنصورة محليا وإقليميا وعالميا.

من جانبه قال الدكتور حلمى عزت، إن الافتتاحات الجديدة تأتى فى إطار تطوير الخدمات الطبية بالمركز وتقديمها على أعلى مستوى حيث تم افتتاح تطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمي، وحدات التكييف المركزى الجديدة.

وأضاف أن المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر ما ساهم فى القضاء على قوائم الانتظار من المرضى، كما يقدم المركز خدمات تعليمية و تدريبية لأطباء البورد العربى.

ولفت إلى أن فرق العمل بالمركز يضم أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين فى تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، ما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمي.