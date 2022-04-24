"صحة النواب": نحتاج لتفعيل قانون المنتجات الطبية والرقابة الفعالة لضبط المنظومة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص على مناقشة كافة القضايا المرتبطة بضبط سوق الدواء والتصدى لمحاولات بيع الأدوية مجهولة المصدر أو المغشوشة.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك إجراءات لابد من اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، ومتابعتها بما يضمن الرقابة عليها، مشددا أن اللجنة أوصت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالى مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات.

وأشار "حاتم" إلى أن إشكالية قانون الإعلان عن المنتجات الطبية تتمثل فى صدوره قبل تشكيل هيئة الدواء وهيئة الغداء وهى غير مذكورة بالقانون وهو ما يستلزم تنظيم القانون مع وجود تلك الهيئات.

وطالب رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتفعيل دور هيئة الدواء فى تنظيم الرقابة التفتيش على كافة المنافذ التى يتم من خلالها التعامل بالدواء سواء الكترونية أو من خلال محال.

وأشار "حاتم" إلى أن مواجهة التحايل وبيع الأدوية المغشوشة أو صرف الدواء دون روشتة من خلال منصات الكترونية تستلزم التنسيق بين هيئة الدواء وجهاز تنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام لضبط المنظومة وإعداد خطة متكاملة لتنظيمها، مؤكدا أن المشكلة فى أنه يكون هناك أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطى إلا بوصف طبيب.

ولفت إلى أن اللجنة ستناقش مشروع قانون مزاولة مهنة الصيادلة المقدم من الحكومة والذى يرتبط بضبط المنظومة أيضا عقب عيد الفطر وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع.

وكانت قد ناقشت لجنة الشئون الصحية عدد من طلبات الإحاطة خلال الأسبوع الماضى تتعلق بضبط منظومة الدواء وذلك بحضور الجهات المختصة.