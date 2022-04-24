شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تقترح مفاوضات لوقف إطلاق النار في «ماريوبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مستشار للرئيس الأوكراني اليوم الأحد، إن كييف عرضت على روسيا جولة مفاوضات "خاصة" بخصوص الأوضاع في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وذلك لمناقشة مصير المدنيين والقوات الأوكرانية الذين ما زالوا محاصرين في المدينة.

وأوضح المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش في خطاب بالفيديو، إن المفاوضات ستهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ماريوبول، وفتح ممرات إنسانية "لعدة أيام"، وتحرير أو تبادل المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال.