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أوكرانيا تقترح مفاوضات لوقف إطلاق النار في «ماريوبول» 

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الدمام - شريف احمد - قال مستشار للرئيس الأوكراني اليوم الأحد، إن كييف عرضت على روسيا جولة مفاوضات "خاصة" بخصوص الأوضاع في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وذلك لمناقشة مصير المدنيين والقوات الأوكرانية الذين ما زالوا محاصرين في المدينة.

وأوضح المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش في خطاب بالفيديو، إن المفاوضات ستهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في ماريوبول، وفتح ممرات إنسانية "لعدة أيام"، وتحرير أو تبادل المقاتلين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع آزوفستال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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