24 أبريل , 2022 بيروت: أعلن رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، الحداد الرسمي غدا الإثنين على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة ​طرابلس​. وطلب تنكيس الأعلام المرفوعة على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادا، وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة. وأجرى ميقاتي، اتصالا بوزير الشؤون الاجتماعية ​هكتور حجّار​، وطلب منه التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلّف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء محمد خير​، بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين، وأن يقدّم كل المساعدات الممكنة لهم.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. ميقاتي أعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.