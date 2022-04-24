بغداد تعلن اغلاق مداخل 'غير نظامية' لمخابز جنوبي العاصمة

وقالت المحافظة في بيان، "حرصا منا على السلامة العامة وضمان انسيابية السير على الطرق السريعة ومنعا للحوادث المتكررة بسبب استغلال البعض لمقتربات الطرق السريعة دون مراعاة لانظمة السلامة المرورية واهمالهم المصلحة العامة لمجرد تحقيق مصالحهم الشخصية فقط وجهنا بغلق المداخل "غير النظامية" المؤدية الى شركة مخابز باب الأغا".وعزت المحافظة ذلك الى "تسببها بالعشرات من الحوادث المرورية وحالات وفاة لمواطنين كانوا ضحية لعشوائية عمل هذه الشركة من خلال فتحها منافذ للدخول ومخارج للخروج بلا اي تخطيط وتنظيم ودون التنسيق مع المرور العامة او وضع اشارات مرورية تحذيرية او حتى انارة خارجية تسمح لسائقي المركبات الذين يسلكون هذا الطريق وهم بالالاف السيطرة على السير ومعرفة ماذا كان هناك مداخل او محارج للسيارات على جوانب الطريق".واعتبرت المحافظة أن "هذا الاجراء لا يعد استهدافا للشركة ولا لعمل القطاع الخاص وانما جاء بعد حالات الوفات المتعددة بسبب الحوادث المرورية التي سببتها مداخل ومخارج هذه الشركة"، مشددة بالقول "نتحفظ على كل ماجاء ببيان الشركة ونحتفظ بحقنا القانوني لمحاسبة المتجاوزين ومن يحاول خداع الرأي العام".

ودعا بيان المحافظة الشركة الى أن "تنسق مع الجهات المعنية كالمرور العامة اذا ما ارادت العودة ومزاولة مهامها على ان تتكفل بتوفير كل ما من شأنه ضمان سلامة المواطنين وتقدم تعهدات للأجهزة الأمنية بان تتحمل كامل المسؤولية القانونية عن اي حادث يقع مستقبلا بسببها".

وكانت شركة باب الأغا اعلنت مؤخراً، عن تعرضها لاجراءات تعسفية من خلال غلق الممرات التي تؤدي إلى الشركة دون أمر رسمي.