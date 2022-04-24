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ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 63.23٪ في حدود الساعة 5 مساءً، بانخفاض نقطتين عن عام 2017.

وعام 2017 بلغت نسبة الإقبال في الجولة الثانية 65.30٪ في التوقيت نفسه (5 مساءً)، فيما بلغت في عام 2012 نسبة 71.96٪.


وتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم الأحد ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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