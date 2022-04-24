انت الان تتابع خبر ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 63.23٪ في حدود الساعة 5 مساءً، بانخفاض نقطتين عن عام 2017.

وعام 2017 بلغت نسبة الإقبال في الجولة الثانية 65.30٪ في التوقيت نفسه (5 مساءً)، فيما بلغت في عام 2012 نسبة 71.96٪.



وتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم الأحد ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان.