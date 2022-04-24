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63 % نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

أدلى نحو 63% من الناخبين الفرنسيين بأصواتهم حتى الآن، في جولة الإعادة الحاسمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون والمنافسة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.
وسجلت وزارة الداخلية نسبة مشاركة بلغت 23ر63% حتى الساعة 5 مساء (1500 بتوقيت جرينتش)، ما يعني أن المشاركة متدنية بشكل طفيف حتى الآن عما كانت عليه في الجولة الأولى للتصويت قبل أسبوعين، عندما أدلى بصوته 65% في نفس التوقيت من اليوم.
كما أن مشاركة الناخبين اليوم الأحد متدنية بشكل طفيف عن جولة الإعادة الأخيرة بين ماكرون ولوبان قبل خمسة أعوام، عندما بلغت نسبة المشاركة 3ر65% بعد الظهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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