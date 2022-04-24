الفرنسيون يصوتون في جولة حاسمة بانتخابات رئاسية يترقبها العالم



محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

يتجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لإجراء جولة الإعادة بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومنافسته القومية اليمينية المتطرفة مارين لوبان في انتخابات قد تكون لها تداعيات تتجاوز حدود فرنسا.

وأدلى ماكرون بصوته في السباق الرئاسي الفرنسي في بلدة "لو توكيه باري-بلاج" شمال فرنسا برفقة زوجته، بريجيت.

وكان المئات يترقبون وصولهما إلى مركز الاقتراع حيث كانوا في انتظارهما في الخارج. وعندما ظهر ماكرون، صافحهم وأعطى توقيعات ووقف لالتقاط صور معهم.

كما أدلت لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" القومي بصوتها صباح اليوم في بلدة " هينان بومونت" شمالي البلاد بالقرب من مدينة "ليل".

وتفوق ماكرون الليبرالي المؤيد لأوروبا على منافسته في معظم استطلاعات الرأي بفارق يتراوح بين 55% و5ر56%.

وبحلول الظهيرة، أدلى 41ر26%من الناخبين بأصواتهم، بحسب وزارة الداخلية. وكانت نسبة المشاركة أعلى هامشيا من نسبة 48ر25% التي تم الإدلاء بها بحلول الظهر في الجولة الأولى من التصويت التي جرت قبل أسبوعين.

ويحق لنحو 7ر48 مليون مواطن فرنسي التصويت لماكرون أو لوبان في جولة الإعادة.

وبالمقارنة مع جولة الإعادة قبل خمس سنوات التي وصلت بماكرون إلى قصر الإليزيه، كانت مستويات المشاركة أقل قليلا، حيث أدلى 28% من الناخبين بأصواتهم بحلول الظهر في عام 2017.