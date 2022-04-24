نجاة دبلوماسي كويتي في واشنطن بأعجوبة

وذكرت الصحيفة أن "14 طلقة أصابت سيارة المستشار محمد العميري، وهو دبلوماسي كويتي في واشنطن، حيث كان ينتظر داخل سيارته خروج أبنائه من المدرسة"، مشيرة إلى أنه، "لم يصب بأي أذى".
ولم يعرف بعد حتى لحظة كتابة هذا الخبر، خلفيات الحادث وهل كان يستهدف الدبلوماسي الكويتي أم تصادف وجوده مع إطلاق نار في المكان.
وفي سبتمبر 2021، قال موقع "كويتيون في أمريكا" إن أحد الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت شقته لوابل من الرصاص من قبل مجموعة مسلحة.
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