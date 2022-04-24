في بولندا.. 4 عمال يلقون حتفهم فى منجم فحم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 8:12 مساءً

لقي أربعة من عمال المناجم حتفهم بعد وقوع زلزال بمنجم فحم في جنوب بولندا ولا يزال عمال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى ستة آخرين محاصرين تحت الأرض، حسبما قالت اليوم الأحد شركة جيه.إس.دبليو التي تملك المنجم.

وأضافت جي.إس.دبليو في بيان “أكد الطبيب وفاة اثنين آخرين من عمال المنجم… زاد عدد القتلى في المنجم جراء زلزال الأمس… إلى أربعة”.

وأعلنت الشركة في وقت سابق وفاة اثنين من عمال المنجم.

وهز الزلزال منجم بورينيا-زوفيوكا التابع لجيه.إس.دبليو صباح السبت. وكان هناك 52 عاملا في الموقع، خرج 42 منهم بمفردهم بينما ظل عشرة تحت الأرض.

وكان رجال الإنقاذ قد وصلوا بعد ساعات طويلة إلى أربعة من عمال المنجم في ساعة متأخرة من مساء أمس، لكن لم تظهر عليهم أي علامات على بقائهم على قيد الحياة، حسبما ذكرت جيه.إس.دبليو في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توماش تسودني للصحفيين اليوم الأحد “الظروف تسمح لنا بمواصلة البحث عن زملائنا الستة”.

يذكر أنه ثاني حادث يقع خلال اسبوع فى منجم فحم مملوك لشركة جيه.إس.دبليو. ويوم الأربعاء الماضي، حيث لقي خمسة أشخاص حتفهم وحوصر سبعة آخرون في منجم بنيوفك للفحم في جنوب بولندا بعد انفجار.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، الذي زار منجم بورينيا-زوفيوكا أمس، إن لجنة خاصة “ستفحص بدقة” جميع الإجراءات في كلا المنجمين.