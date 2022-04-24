العاهل الأردني يتوجه إلى القاهرة لعقد قمة (أردنية-إماراتية-مصرية)

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

ذكر الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبد الله توجه إلى القاهرة اليوم الأحد للمشاركة في محادثات ثلاثية مع مصر والإمارات لم يُعلن عنها مسبقا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشاركان في الاجتماع.

وصاحب الملك عبد الله في الزيارة ولي العهد الأمير الحسين.

ويأتي هذا الاجتماع بعد القمة الرباعية التي استضافها العاهل الأردني في العقبة الشهر الماضي، بحضور ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والرئيس المصري، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

وتناول اللقاء “سبل تطوير العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة”، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي لفرانس برس “إن اللقاءات التشاورية لا ينتج عنها اتفاقيات أو تفاهمات وإنما الكل يحاول تحسس موطئ أقدامه في ظل المشهد الدولي والإقليمي”.

وعقد الشهر الماضي لقاء ثلاثي جمع السيسي ومحمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في شرم الشيخ.

واستضافت إسرائيل قبل أسابيع لقاء “تاريخيا” جمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والمغرب والبحرين ومصر، وهي دول طبعت علاقاتها مع إسرائيل، لكن لم تشارك عمان فيه.