شكرا لقرائتكم خبر عن 63 % من الناخبين يصوتون في جولة الإعادة بين «لوبان» و«ماكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدلى نحو 63% من الناخبين الفرنسيين بأصواتهم حتى الآن، في جولة الإعادة الحاسمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون والمنافسة اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وسجلت وزارة الداخلية نسبة مشاركة بلغت 23ر63% حتى الساعة 5 مساء (1500 بتوقيت جرينتش)، ما يعني أن المشاركة متدنية بشكل طفيف حتى الآن عما كانت عليه في الجولة الأولى للتصويت قبل أسبوعين، عندما أدلى بصوته 65% في نفس التوقيت من اليوم.

كما أن مشاركة الناخبين اليوم الأحد متدنية بشكل طفيف عن جولة الإعادة الأخيرة بين ماكرون ولوبان، قبل خمسة أعوام، عندما بلغت نسبة المشاركة 3ر65% بعد الظهر.