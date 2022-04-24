انت الان تتابع خبر القبض على 6 مطلوبين غرب الانبار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن القبض على 6 مطلوبين، بكمين محكم، غرب محافظة الانبار، خلال عمليات الإرادة الصلبة الثانية.
وقال قائد عمليات الانبار للحشد، قاسم مصلح، وفق بيان نقلته الهيئة، ورد لـ الخليج 365، إن "الحشد تمكن من تنفيذ كمين محكم نجح خلاله بمحاصرة عدد من المطلوبين منذ صباح اليوم”، مبينا ان “الكمين انتهى بالقاء القبض على ستة مطلوبين”.
واضاف، ان “المطلوبين يخضعون لتحقيق اولي بعدها يتم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.
واضاف، ان “المطلوبين يخضعون لتحقيق اولي بعدها يتم تسليمهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.