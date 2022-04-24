انت الان تتابع خبر القبض على 6 مطلوبين غرب الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن القبض على 6 مطلوبين، بكمين محكم، غرب محافظة الانبار، خلال عمليات الإرادة الصلبة الثانية.

