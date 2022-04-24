البابا تواضروس يشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى قداس عيد القيامة

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القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال قداس عيد القيامة المجيد الذى ترأسه قداسة البابا، مساء السبت، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى قداس عيد القيامة المجيد فى الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة العموم، ووكيل البطريركية بالقاهرة، وبعض الآباء الكهنة والرهبان.

وشهد القداس مشاركة عدد كبير من الشعب، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة، ونقل بث الصلوات عبر التلفزيون المصرى والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

حضر القداس للتهنئة مندوبون عن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وفضيلة شيخ الأزهر، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وعدد من كبار المسؤولين.

ودعا قداسة البابا إلى الصلاة من أجل أن يحفظ الرب مصر، ولكى يحل السلام فى كافة ربوع العالم، وقال قداسته: "نرفع قلوبنا إلى الله تبارك اسمه، نصلى من أجل حفظ وسلام بلادنا والسلام فى كل مكان، ولينجى الله الشعوب من ويلات الحروب والنزاعات، ونصلى من أجل الحكمة لكل الرؤساء وقادة الحكومات والجيوش لكى تسود المحبة ويعم السلام على كل البشر".