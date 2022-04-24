شكرا لقرائتكم خبر عن 5 موارد حددها القانون لحساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع، الذى يتضمن عدد من الخدمات يقدمها لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، منها تيسيرات وتخفيضات فى المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادى ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل.

وتنص المادة 94، على أن تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد موافقة مجلس الإدارة.

ووفقا للمادة 95، ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.

5 - التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.

- أى موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.