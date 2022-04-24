شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعلن وفاة 10 من ركاب سفينتها المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل الياباني اليوم الأحد، وفاة عشرة أشخاص عُثر عليهم حتى الآن ممن كانوا على متن سفينة سياحية فقدت قبالة الساحل الشمالي للبلاد.

وواصلت السلطات بحثها بزوارق دورية وطائرات وطائرات هليكوبتر عن 16 شخصا آخرين، كانوا على متن السفينة (كازو 1) عندما واجهت مشاكل أمس السبت قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في جزيرة هوكايدو الشمالية.

وقال خفر السواحل إن تسعة من الذين تم العثور عليهم كانوا إما في الماء أو على صخور قريبة، وكانت السفينة تحمل 24 راكبا، بينهم طفلان، وطاقما مؤلفا من اثنين، ولا يزال الطفلان في عداد المفقودين.

وكان يمكن رؤية الجليد الطافي في مياه المنطقة حتى أواخر شهر مارس آذار، وتتراوح درجات حرارة المياه الآن بين اثنين وثلاث درجات مئوية حسبما قال مسؤول محلي في المنطقة.