انت الان تتابع خبر في الوقت القاتل.. تشيلسي يتجاوز وست هام في البريميرليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-04-24 | 17:19
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حقق تشيلسي فوزا مثيرا على ضيفه وست هام يونايتد (1-0) مساء الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.
وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما أهدر وست هام فرصة خطف المركز السادس من مانشستر يونايتد، بعدما تجمد رصيده عند 52 نقطة.
وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما أهدر وست هام فرصة خطف المركز السادس من مانشستر يونايتد، بعدما تجمد رصيده عند 52 نقطة.
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