في الوقت القاتل.. تشيلسي يتجاوز وست هام في البريميرليج

وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما أهدر وست هام فرصة خطف المركز السادس من مانشستر يونايتد، بعدما تجمد رصيده عند 52 نقطة.

