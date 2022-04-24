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في الوقت القاتل.. تشيلسي يتجاوز وست هام في البريميرليج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-24 | 17:19

في الوقت القاتل.. تشيلسي يتجاوز وست هام في البريميرليج

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حقق تشيلسي فوزا مثيرا على ضيفه وست هام يونايتد (1-0) مساء الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الرابعة والثلاثين من الممتاز.
وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما أهدر وست هام فرصة خطف المركز السادس من مانشستر يونايتد، بعدما تجمد رصيده عند 52 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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