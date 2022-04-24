انت الان تتابع خبر رغم الحظر.. ايران تعلن زيادة انتاجها من النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت شركة النفط البحرية الإيرانية، اليوم الاحد، أنها تستعد لزيادة إنتاج النفط الخام في منطقة الخليج رغم الحظر المفروض عليها.