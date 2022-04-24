انت الان تتابع خبر رغم الحظر.. ايران تعلن زيادة انتاجها من النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكدت شركة النفط البحرية الإيرانية، اليوم الاحد، أنها تستعد لزيادة إنتاج النفط الخام في منطقة الخليج رغم الحظر المفروض عليها.
ونقلت وكالة " إرنا" الايرانية عن الشركة قولها، أنها "قامت خلال الفترة الأخيرة بخطوة أخرى لزيادة إنتاج الخام الإيراني وذلك عبر اكتمال عمليات الصيانة في بئر "ARK-1" لدى حقل رسالت النفطي (بمحافظة هرمزكان – جنوبي البلاد) والتي تضمنت استبدال مضخة التنقيب التالفة".
واضافت شركة النفط البحرية الإيرانية، أن "هذا الإنجاز تحقق بالرغم من الحظر المفروض على إيران".
واضافت شركة النفط البحرية الإيرانية، أن "هذا الإنجاز تحقق بالرغم من الحظر المفروض على إيران".