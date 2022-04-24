شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تشكر الرئيس السيسي لإدخاله الفرحة على قلوب أسر الشباب المفرج عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، متوجهة بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ذلك يأتى تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسى وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.

ورأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذه الخطوة الهامة تأتى فى إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسى لبناء الجمهورية الجديدة.