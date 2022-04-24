وزير الأوقاف: افتتاح 181 مسجدًا داخل جنوب سيناء في عام (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد :

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء، ووزارة الأوقاف، والهيئة العربية للتصنيع بشأن إنشاء مسجدين جديدين بمحافظة جنوب سيناء ، أحدهما بمدينة دهب، والآخر بمدينة نويبع. وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل).

وقال وزير الأوقاف، إن المسجدين الذي سيجري إنشاؤهما بمدن دهب ونويبع سيجري إنشاء كلًا منهم على مساحة 5 ألاف متر مربع، ومساحة المصلى الفعلي 600 متر، لنتجاوز تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته، مؤكدًا أن ما تشهده سيناء من تعمير في مختلف المجالات يعد نقلة كبيرة ومتميزة، وجرى افتتاح 181 مسجدًا على مدار عام فقط بالمحافظة، موجهًا الشكر لرئيس الهيئة العربية للتصنيع على جهود الهيئة العربية للتصنيع مع وزارة الأوقاف في تشييد المساجد الكبرى والجامعة.

وأوضح أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من اهتمام بالمساجد لا يقف عند حدود عمارتها للمبنى فقط، وإنما يجري استخدامها في تكثيف الدورات التدريبية في شتى المجالات للأئمة والواعظات من خلال عمل بروتوكولات مع الجامعات المصرية، وجرى عقد 23 بروتوكولًا مع جامعات مختلفة لتدريب الأئمة وأكثر من 250 دورة تدريبية متخصصة ، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد برنامج شديد التميز لإعداد الأئمة والواعظات.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن وزارة الأوقاف أحدث نقلة نوعية في مجال التوعية الدينية وعمارة المساجد، ودعمها الخاص لبناء هذين المسجدين خاصة وأنهما بحاجة لمسجدين جامعين، ومن المقرر أن يجري إنشائهما مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة، ومن المقرر أن يجري افتتاحهما خلال عام واحد فقط، لافتًا إلى أن محافظة جنوب سيناء شاركت في بناء كافة المساجد التي جرى إنشاؤها على مدار عام بالتعاون مع وزارة الأوقاف،

من جانبه أوضح الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها للمشاركة في كافة المشروعات القومية والتنموية، التي تشهدها مصر حاليًا في كافة المجالات، مؤكدًا أن ذلك استغلال للإمكانيات المُتاحة بالهيئة دون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.