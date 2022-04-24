التموين: صرف 95% من مقررات السلع لشهر أبريل الجاري حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف نحو 95% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الجاري حتى الآن.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى توافر 27 سلعة بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى، والتي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي، وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ.
وأكدت توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقال تمويني ومنافذ "جمعيتي" أيضًا.
من جهته، صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال بأن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الشركات بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة.
وأضاف أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.