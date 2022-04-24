محافظة الجيزة: استرداد 170 فدانًا زراعيًا متعدى عليها بالواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أكدت محافظة الجيزة أنه تم استرداد 169.5 فدان زراعي و3 آلاف متر مربع مبان متعدى عليها بالواحات البحرية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ أحمد راشد بالتعامل الحازم حيال مخالفات البناء بكافه صورها.

ولفتت المحافظة - في بيان اليوم الأحد - إلى مواصلة أعمال إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، حيث تم من خلال مركز الواحات البحرية إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقرية منديشة ومنطقة القحيف، وإزالة تعدي على أرض زراعية بمنطقة فجة الحارة.

وأضافت أن الحملة شملت إزالة أسوار من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتى 3 أمتار، وإزالة متغير مكاني لأساس بناء غرف في المهد ومبنى آخر غير مكتمل البناء على أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة غرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بجريد النخيل والخشب بقرية منديشة.