بنك HSBC يرفع سعر الفائدة 3.5% على شهادة الادخار الثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن بنك HSBC مصر رفع نسبة الفائدة 3.5% دفعة واحدة على شهادة الادخار ذات آجال 3 سنوات بدورية عائد شهري لترتفع نسبة الفائدة إلى 13.5% بدلا من 10% سنويًا، بحسب موقعه الإلكتروني اليوم الأحد.

وجاء قرار بنك HSBC برفع الفائدة على شهادة الادخار بهدف الحفاظ على ودائع عملائهم ومواجهة شهادة 18% مرتفعة العائد المطروحة في بنكي الأهلي ومصر، وقرار المركزي برفع الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لأول مرة من 5 سنوات.

وقرر بنكا الأهلي ومصر في 21 مارس الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة 18% لأجال عام واحد بدورية عائد يصرف شهريا بعد إعلان البنك المركزي زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات ليسجل متوسط سعر الفائدة 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.

ويتيح بنك HSBC سعر الفائدة 13.5% للشهادات الصادرة الجديدة دون تغيير في الفائدة على الشهادات القائمة إلا بعد طلب العميل بكسر الشهادة وربطها في الشهادة الجديدة بشرط مرور 6 شهور على شرائها.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته، وإمكانية الاسترداد بشكل كامل/جزئي بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء مع مراعاة الغرامات المطبقة المتعلقة بالشهادة.

وأصبحت ظاهرة كسر الشهادات في البنوك، التي يمتلكها العملاء، لشراء ذات الفائدة المرتفعة 18% منتشرا على مستوى عملاء كافة البنوك، حيث تقدم الشهادة الجديدة في بنكي الأهلي ومصر أعلى عائد في القطاع المصرفي حاليًا.