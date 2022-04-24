الإنتخابات الفرنسية.. إيمانويل ماكرون ومارين لوبان يلتزمان الصمت إستعدادا لليوم الحاسم

اسماعيل عبد الحي - يلتزم المرشحان للدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية في فرنسا، الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية القومية مارين لوبان، الصمت الانتخابي، اليوم السبت، غداة انتهاء الحملة الانتخابية الرسمية.

واعتبارا من منتصف ليل الجمعة منعت الاجتماعات العامة وتوزيع المنشورات والدعاية الرقمية للمرشحين.

ولا يمكن نشر نتائج أي استطلاع للرأي قبل إعلان التقديرات الأولى عند الساعة 19:00 بتوقيت تونس (18:00 غرينتش) من يوم غد الأحد.

وكشفت آخر استطلاعات للرأي أن ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في 2017، بفارق أقل من الذي سجل قبل 5 سنوات عندما حصل على 66% من الأصوات.

وأيا يكن الفائز، سيكون لهذا الاقتراع أهمية تاريخية، فماكرون سيصبح أول رئيس يُعاد انتخابه منذ جاك شيراك في 2002 (وأول رئيس يُعاد انتخابه خارج فترة تعايش مع حكومة من جانب سياسي آخر منذ بدء اختيار رئيس الدولة بالاقتراع العام المباشر في 1962)، أما لوبان، فستصبح أول امرأة وأول زعيم لليمين المتطرف يتولى الرئاسة في فرنسا.