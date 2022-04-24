ليبيا / ضحايا إثر اشتباكات في مدينة الزاوية غرب طرابلس

اسماعيل عبد الحي - أفادت وسائل إعلام ليبية، في الليلة الفاصلة بين الجمعة السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى.

ورصدت مقاطع فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل إطلاق نيران كثيفة من أسلحة ثقيلة في مدينة الزاوية.

واندلعت الاشتباكات مساء الجمعة، إثر مقتل الشخص، وتوقفت لفترة من الزمن قبل أن تتفجر من جديد الى حدود فجر اليوم السبت.

ومن جهتها أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها تونس) عن قلقها العميق وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية.

وقالت في بيان إن الاشتباكات تدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، وهو ما يعرض أرواح وممتلكات وأرواح السكان للخطر.

وقالت وسائل اعلام ان الاشتباكات دارت بين مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية وأخرى تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة ذاتها.