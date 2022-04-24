موسكو تتّهم واشنطن بمحاصرة سفارتها وإغلاق حساباتها المصرفية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 3:31 مساءً

يوما بعد يوم يتواصل التصعيد بين روسيا والولايات المتحدة، وفي آخر المستجدات، اتهمت موسكو واشنطن بمحاصرة السفارة.

في التفاصيل، أكد السفير الروسي أناتولي أنتونوف أن عمل السفارة في واشنطن “محاصر”، مع إغلاق حساباتها المصرفية، وتلقي الموظفين عددا من التهديدات، بحسب ما أفادت رويترز.

كما أضاف أن “السفارة محاصرة بشكل أساسي من قبل مؤسسات حكومية أميركية”، مؤكدا أن “بنك أوف أميركا” أغلق حسابات القنصلية في هيوستن، ونيويورك أيضاً.

إلى ذلك، شدد على أن الموظفين في السفارة تلقوا تهديدات عبر الهاتف، والرسائل أيضا، لافتا إلى أن “مخرج” السفارة أقفل أيضا في وقت معين.

يذكر أن الإدارة الأميركية كانت فرضت عقوبات بالآلاف على موسكو، طالت العديد من القطاعات التجارية، والشركات والمصارف، فضلا عن السياسيين وكبار الأثرياء الروس، لاسيما المقربين من الكرملين.

كما أوقفت التعامل مع شركات النفط والغاز الروسية، فيما أغلق العديد من الشركات الأميركية فروعها في روسيا.

في المقابل، وصف الكرملين هذه الخطوات بالمؤلمة والمنحازة، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن البلاد ستتأقلم مع هذا الحظر الغربي، وتجد السبل والبدائل.