مسؤول إيراني: حرب أوكرانيا ستجبر واشنطن على الإتفاق معنا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

في وقت تتقاذف واشنطن وطهران تحميل المسؤولية في عدم التوصل حتى الآن إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي، اعتبر مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، محمد مرندي، اليوم الأحد أن تداعيات الصراع الروسي الأوكراني ستجبر الولايات المتحدة في نهاية المطاف على التوصل إلى اتفاق مع بلاده.

واعتبر مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا، محمد مرندي، اليوم الأحد، أن الصراع الداخلي في واشنطن يعوق التوصل إلى اتفاق في فیینا.

كما أضاف مرندي في تصريحات لوكالة إرنا، أن واشنطن لم تتخذ القرار السياسي اللازم للتوصل إلى اتفاق جيد في العاصمة النمساوية.

أسباب توقف المفاوضات

إلى ذلك، أكد مجددا أن قضایا مختلفة مثل ضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال التحقق والضمانات وإلغاء العقوبات وشطب اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية “من العوامل الرئیسیة في التوقف المفاجئ للمفاوضات من قبل الولایات المتحدة”.