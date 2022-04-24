رئيس وزراء فرنسي سابق يحذر من فوز لوبان (الاسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان مارك أيرولت، من فوز اليمينية مارين لوبان في سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الذي تخوضه أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد.



وأشار أيرولت في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أنه قبل الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، أشارت جميع استطلاعات الرأي إلى بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك صوّت المواطنون (البريطانيون) لصالح خروج بلادهم من الاتحاد.

وتابع السياسي الفرنسي البارز: "يسعى التيار اليميني المتطرف بفرنسا لتدمير مؤسسات الجمهورية الخامسة وكذلك نظام القيم العالمي المستمر منذ الثورة الفرنسية".

وبحسب تصريحات أيرولت، من الممكن أن يؤدي فوز لوبان بالانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى نشوب أعمال عنف.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا اليوم الأحد، حيث يحق لـ48.7 مليون ناخب، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس الحالي المعتدل، إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي أشارت مؤخراً إلى تقدم ماكرون على لوبان بنسبة تتراوح بين 55 و56.5%، كما أنه حصد في الجولة الأولى أصوات أكثر من لوبان، ولكن فوزه ليس مؤكداً.