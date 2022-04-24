بريطانيا والهند تحثان طالبان على السماح بعودة الفتيات للمدارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا رئيسا وزراء بريطانيا والهند، بوريس جونسون وناريندرا مودي، حكومة طالبان إلى السماح بعودة الفتيات للمدارس الثانوية.



كما أعرب جونسون ومودي أيضاً عن قلقهما العميق أمس السبت إزاء الوضع الإنساني في أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وجاء في بيان مشترك بعد اجتماعهما "فيما يتعلق بأفغانستان، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ بشأن الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان ومنع الفتيات والنساء من التعليم".

وذكرت شبكة "إن.دي.تي.في" الهندية التلفزيونية أن مودي أشاد بدور المملكة المتحدة في المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة حول أفغانستان لجمع مساعدات إنسانية في 31 مارس(أذار) الماضي، ومن جانبه، أشاد جونسون بالدور الذي تضطلع به الهند في تقديم مساعدات طبية وغذائية للشعب الأفغاني.

وأكد الجانبان على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي، قائلين إنه لا ينبغي أن يتم استخدام الأراضي الافغانية لإيواء أو تدريب إرهابيين أو التخطيط أو تمويل عمليات إرهابية، وأضاف البيان أن الجانبين طالبا باتخاذ إجراء منسق ضد جميع الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تلك التي حظرها مجلس الأمن.

وبينما تعهد الجانبان بمواصلة تقديم مساعدات إنسانية للأفغان، شددا على الحاجة إلى نظام سياسي تمثيلي وشامل، دعماً لأفغانستان تنعم بالسلام والأمن والاستقرار، وكان جونسون قد وصل يوم الخميس الماضي إلى الهند، في زيارة استغرقت يومين.