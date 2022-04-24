الجيش اللبناني: لولا وجودنا بالقرب من الموجودين على متن الزورق الغارق لما تمكنا من إنقاذ 45 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الجيش اللبناني، اليوم الأحد، الأسباب التي أدت إلى غرق زورق لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل طرابلس.



وقال الجيش اللبناني: إن "الزورق الغارق كان يحمل 15 ضعف الوزن المسموح به وبسبب هذه الحمولة" انتهى الأمر بوقوع المأساة.

ولفت إلى أن قائد الزورق اتخذ قرارًا بتنفيذ مناورات للهروب من الدوريات الأمنية ما أدى إلى ارتطامه بمركب آخر.

وأضاف: "لولا وجودنا بالقرب من الموجودين على متن الزورق لما تمكنا من إنقاذ 45 شخصا".

وأكد قائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضناوي، أن الزورق الغارق "قديم جداً ويتسع فقط لـ6 أشخاص ولم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة".

ومضى في حديثه: "حاولنا أن نمنعهم من الانطلاق ولكنهم كانوا أسرع منا".

وردا على الاتهامات للجيش اللبناني بالمسؤوليةعن غرق الزورق بسبب طريقة ملاحقته الخاطئة، قال ضناوي: "نقوم بتحقيق شفاف ونتحمل مسؤولياتنا وإذا أخطأ أحد منا لفظياً نحاسبه ولكن بالأمور العملاتية لم يحصل أي خطأ تقني من قبلنا وهناك بعض الجهات التي تحاول تسييس هذا الموضوع لأنه موسم انتخابات".