عاجل.. إعلان نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة بلغت حتى منتصف النهار 26,41 في المئة.



وهذه النسبة أقل بنقطتين تقريبا مقارنة بالوقت نفسه من الدورة الثانية للسباق الرئاسي عام 2017، التي بلغت 28,23 %.

غير أن المشاركة تخطت نسبة 25,5 في المئة المسجلة منتصف اليوم، الذي أجريت فيه الدورة الأولى في الـ10 من أبريل/ نيسان الجاري.

وتظهر استطلاعات الرأي أن جولة اليوم ستختلف عن الدور الأول، عندما تقدم الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية المتطرفة ماري لوبان.

وتشير استطلاعات عدة إلى أن جولة الحسم قد تشهد امتناع ناخب من أربعة عن التصويت.