أخفت ملامحها.. غياب نجوم الوسط الفني عن جنازة والدة سمية الخشاب في الإسكندرية - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت مراسم تشييع جنازة والدة الممثلة سمية الخشاب، اليوم الأحد في الإسكندرية، غياب جميع نجوم الوسط الفني وزملاء ابنة الراحلة.

وظهرت سمية الخشاب خلال مراسم تشييع جنازة والدتها مرتدية نظارة شمسية وشال أسود أخفى كامل ملامحها.

كان العشرات من المواطنين، شيعوا عقب ظهر اليوم الأحد، جنازة والدة الفنانة سمية الخشاب إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها بـ "مدافن المنارة" وسط الإسكندرية".

كانت والدة الفنانة سمية الخشاب توفيت، أمس، حيث كتبت سمية الخشاب: "إنا لله وانا إليه راجعون، توفيت الي رحمه الله والدتي الغالية، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، نسألكم الدعاء".

وأدت أسرة الفنانة سمية الخشاب صلاة الجنازة على والدتها الراحلة في مسجد المواساة وسط الإسكندرية، قبل أن يوارى جثمانها الثرى بمقابر المنارة.

وقال "عم سيد" حارس عقار مقابر المنارة في الإسكندرية إن والدة الفنانة سمية الخشاب كانت سيدة محسنة وكريمة، داعيا الله أن يحسن مثواها ويسكنها الجنة.

وأضاف "عم سيد" في بث مباشر على صفحة "الخليج 365":" كانت ست محسنة بتراضينا ربنا يرحمها.. آخر مرة كانت هنا من شهرين بتزور قبر زوجها الراحل".

وحول تفاصيل الجنازة، أوضح حارس العقار:" أن أسرة الراحلة أبلغت التربي لتجهيز المدفن لدفنها امبارح باليل.. لكن علشان عدم انهاء تصاريح الدفن تم التأجيل لصلاة إلى اليوم".

كانت الفنانة سمية الخشاب خاضت سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "موسى"، حيث شاركت فى بطولته مع محمد رمضان وعدد كبير من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.