ليلة حالكة في "أولاد نصير".. قصة أسرة عادت داخل 5 نعوش قبل مدفع الإفطار بسوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

لم يكن يعلم أفراد هذه الأسرة البسيطة التي خرجت تبحث عن رزقها في محافظة الإسكندرية قبل حلول فصل الصيف، أنهم تركوا محل عملهم ليعودوا جثثًا إلى مسقط رأسهم، وليس ليقضوا 7 أيام، هي التي تبقت من الشهر الكريم قبل حلول عيد الفطر المبارك كما رسموا وخططوا.

الشمس تقترب من الغروب وسائق السيارة الملاكي يتبادل أطراف الحديث مع شقيقه الذي يجلس بجواره في المقعد الأمامي ومن خلفه زوجته وأبنائه الثلاثة وشقيق زوجته يجلسون في المقاعد الخلفية لسيارتهم، تارة يُسرع بسيارته ليلحق الإفطار مع العائلة في نجع الشمندي بناحية قرية أولاد نصير بسوهاج، وتارة أخرى يهدئ السرعة عندما زحام الطريق بالسيارات.

وبين طرفة عين وانتباهتها وأثناء محاولة قائد السيارة الملاكي الوصول لقريته قبل حلول آذان المغرب وحال تخطيه إحدى السيارات على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج - البحر الأحمر" دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل بمقطورة، لتنقلب سيارتهم على جانب الطريق، ويكون 5 من مستقليها على موعدٍ مع القدر لإنهاء حياتهم في حادثٍ مروع، بعد أن قاربوا على الوصول.

الطريق الصحراوي توقف، الغالبية نزلوا من سياراتهم ما بين محاول إنقاذ حياة مستقلين السيارة التي تعرضت للحادث وبين مستطلع لسبب توقف الطريق، يبادر بعضهم بالاتصال بمرفق الإسعاف وشرطة النجدة لإنقاذ حياة الشخصين اللذين أصيبا في الحادث ونقل 5 فارقوا الحياة في الحال متأثرين بإصابتهم.

وصلت 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث ونقلت الجثث والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي ومستشفى أخميم المركزي، وبعدها تصل قوات الشرطة لتجري عملها حول الواقعة.

تخطت عقارب الساعة السادسة من مساء أمس السبت ومدفع الإفطار قارب أن يطلق قذيفته - حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج - في 6.21، وإذ بخبر يبدد هدوء

قرية أولاد نصير: "5 لقوا مصرعهم من عائلة آل تركي في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي"، يتحقق أفراد العائلة من الخبر ليجدوه صحيحًا، وتتعالى صرخات السيدات والفتيات من المنازل لينتشر الخبر بسرعة البرق في القرية التي تقع في المدخل الشمالي لمدينة سوهاج، ويهب الجميع متوجهين ما بين المستشفيات التي استقبلت الجثث والمصابين وبين موقع الحادث وبين مركز شرطة أخميم والنيابة العامة لإنهاء إجراءات تصريح الدفن.

الساعة تشير للواحدة من صباح اليوم الأحد، تسلمت العائلة جثامين السائق وشقيقه وزوجته وابنيه، وجرى تغسيلهم وتكفينهم بمشرحة المستشفى، ليعودوا للقرية في 5 نعوش محمولين على سيارات، لتذرف بالدموع عيون من رأى المشهد.

ووسط بكاء ونحيب الرجال وعويل السيدات جرى دفن الجثامين قبل حلول آذان الفجر، ووارى التراب أجسادهم، وتتحول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدفتر عزاء، حزنًا على فراق الأسرة قبل آذان المغرب ودفنهم قبل آذان الفجر.

وشيع أهالي قرية أولاد نصير والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة ينتمون لعائلة "آل تركي" لقوا مصرعهم في حادث تصادم، لمثواهم الأخير بمقابر العائلة.

وخرج الجثامين الـ5 في مشهد جنائزي مهيب بعد أداء صلاة الجنازة عليهم قبل آذان الفجر وسط بكاء وصراخ أقارب وأصدقاء وأسرة المتوفين.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصين أخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجميعهم من أسرة واحدة، أمس السبت، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، جرى نقل الجثث والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، نتيجة السرعة الزائدة والتخطيط الخاطئ.

وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة ملاكي "سوزوكي تمناية" قيادة "أحمد. ف" 45 عامًا سائق ويقيم نجع الشمندي بناحية قرية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل بمقطورة قيادة "هاني. ع" 43 عامًا سائق ويقيم أسيوط.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولى، وشقيقه "فتحي" 55 عامًا عامل، "زوبة. م" 40 عامًا ربة منزل (زوجة الأول)، "فؤاد. ا" 23 عامًا عامل، "كريم. ا" 21 عامًا (نجلي الأول)، وإصابة كل من "محمود. م" 30 عامًا عامل (شقيق الثالثة)، "شيماء. ا" 18 عامًا طالبة (ابنة الأول) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجميعهم من أسرة واحدة.

جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي، واخميم المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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