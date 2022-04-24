القيادة تعزي رئيس كينيا في وفاة الرئيس السابق

وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كينيا، الرئيس أوهورو كينياتا في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي.
وقال ولي العهد : "تلقيت نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".
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