“مثل الشمس في يوم ممطر”.. كيف قضى الأوكرانيون عيد الفصح؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - رغم رفض روسيا، ذات الغالبية الأرثوذكسية الشرقية، دعوات هذا الأسبوع من قبل أوكرانيا والأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في عيد الفصح، إلا أن الأوكرانيين تمسكوا بتقاليد العيد لصحيفة “نيويورك تايمز”.

في كنيسة التجلي الكاثوليكية وسط مدينة لفيف، وقف صف من رواد الكنيسة بجوار سلال مليئة بالنقانق ولحم الخنزير المدخن وخبز عيد الفصح والزبدة والجبن ليباركهم الرب، وهي طقوس يمارسها الأوكرانيون في أنحاء أوكرانيا.

وقالت آنا موكويدا، 22 سنة، إن هذا كان أول عيد فصح تقضيه بعيدا عن أسرتها بعد نزوحها من كييف إلى مدينة تشيرنيفتسي الجنوبية الغربية. وعلى الرغم من الخطر وعدم اليقين، كان العديد من الأوكرانيين مصممين على التمسك بالتقاليد.

وأضافت موكويدا: “عيد الفصح في وقت الحرب مثل الشمس في يوم ممطر. من المهم جدًا الآن أن يكون لديك مثل هذه الأيام لمجرد الشعور بالحياة وتذكر أنه كانت هناك حياة قبل الحرب”.

كما حمل سكان آخرون سلال عيد الفصح عبر في طريقهم إلى الكنائس من كل طائفة والتي تقع بمنطقة السوق المركزية المدرجة كموقع للتراث العالمي لليونسكو.

ومع انطلاق صفارات الإنذار، أغلقت المقاهي أبوابها وأخذت مجموعة من موسيقيي الشوارع استراحة من الموسيقى الشعبية التي كانوا يعزفونها على الآلات الوترية الأوكرانية التقليدية.

وعند تقاطع قريب، وضع بعض السكان باقات من الزهور عند أقدام تمثال للسيدة العذراء بجانب أكوام من أكياس الرمل البيضاء المخصصة لحماية التمثال من القصف.

في محطة القطار المركزية بمدينة لفيف الغربية، وزع المتطوعون شوكولاتة عيد الفصح للأطفال النازحين القادمين من مدن أخرى.

وظل حظر التجول ساريًا طوال ليلة السبت في معظم أنحاء البلاد عندما كان العديد من المسيحيين يقيمون تقليديًا وقفات احتجاجية ويحتفلون بقداس منتصف الليل لإحياء ذكرى أولئك الذين انتظروا يوم السبت المقدس بالقرب من قبر المسيح.

وبدلا من ذلك خطط كثير من الناس لمشاهدة القداس على شاشات التلفزيون.

الشر لن يدمّر البلاد

من جهته، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في رسالة بمناسبة عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذكس بأن “الشر” لن يدمر البلاد وصلى من أجل أن تعود السعادة للأطفال والأمهات الثكالى.

وقال في خطاب بالفيديو، وهو يقف داخل كاتدرائية القديسة صوفيا الشهيرة في كييف، التي يعود تاريخها لنحو ألف عام، إن أوكرانيا ستتغلب على الظلام الذي جاءت به الحرب.

وأضاف وهو يرتدي زيا كاكي اللون أصبح يميز ظهوره منذ الاجتياح الروسي: “لا زلنا نؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر من جديد ولدينا جميعا قناعة بأنه لن يدمرنا أي شر أو أي جماعة”.

وتابع قائلا: “نواجه أوقاتا عصيبة، وفي هذا اليوم أغلبنا لا يرتدي ملابس زاهية لكننا نقاتل من أجل فكرة مشرقة”.