وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا ارتكبت “فظائع مروعة” في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 39 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 1:29 مساءً

اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأحد، روسيا بارتكاب “فظائع مروعة” في أوكرانيا خلال عمليتها العسكرية التي تشنها هناك منذ شهرين.

وأضافت الوزيرة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن “روسيا ارتكبت فظائع مروعة بما في ذلك الهجمات على المدنيين الأبرياء والأطفال في أوديسا وحصار ماريوبول”.

كذلك، أوضح أنه “لن يهدأ لنا بال حتى يفشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتنتصر أوكرانيا”.

أتت تلك التطورات، في الوقت الذي يكثف فيه الروس هجومهم، في محاولة للسيطرة الكاملة على المنطقة الصناعية آزفستال في ماريوبول، والمنطقة الشرقية لأوكرانيا بشكل عام والتي تسمى دونباس.

فمنذ انسحاب القوات الروسية من محيط العاصمة كييف، أواخر مارس الماضي، أعلنت موسكو أنها ستركز عملياتها على الشرق الأوكراني، فيما أطلقت الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من تلك العملية العسكرية، واصفة إياها بالمهمة، من أجل تحرير دونباس “شرقا” وفق تعبيرها.