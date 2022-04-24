ترامب يهاجم جو بايدن: لدينا رئيس يصافح الهواء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

فتح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، النار على الرئيس الحالي جو بايدن والنخبة السياسية التي تحكم البلاد، واصفا إياها بمجموعة من “المتطرفين والمختلين”.

وقال ترامب خلال كلمة ألقاها أمام حشد في ولاية أوهايو إن بايدن يصافح الهواء، في إشارة إلى الحادثة المحرجة التي وقع فيها الرئيس الأميركي قبل أيام.

وبعدما أنهى بايدن خطابا في جامعة نورث كارولينا الزراعية والتقنية امتد لنحو 40 دقيقة، الأسبوع الماضي، مدّ يده لمصافحة شيء غير مرئي على المنصة، ما أثار موجة سخرية وتكرر الأمر في كلية غرين ريفر في واشنطن.

وقالت منصة “PolitiFact” للتحقق من الأخبار، إن الفيديو المنتشر عن المصافحة المحرجة لبايدن في جامعة نورث كارولينا غير صحيح، لكن سرعان ما ردت عليها شبكة “فوكس نيوز”، المناوئة للرئيس الأميركي صحيح.

وقالت “فوكس نيوز” إن طاقم منصة التحقق “المؤيدين للرئيس” هبوا للدفاع عنه إزاء السخرية التي تعرض لها، مؤكدة أن الفيديو صحيح.

ولم يفوّت ترامب الإشارة إلى هذه الواقعة خلال تجمع لأنصاره في ولاية أوهايو، السبت، وقال ترامب: “إن بلدنا تتعرض للتدمير، وهي ذاهبة نحو الجحيم، لم يكن لدينا شيء من هذا القبيل في السابق”.

وأضاف: “لدينا رئيس الآن للأسف ليس لديه أي فكرة على الإطلاق عما يحدث بحق الجحيم. إنه يصافح الهواء، ويعاني من التيه”.

وتابع: “أقول إنه “بايدن” ليس جيدا ويتلقى أوامره من أرنب عيد الفصح”.

وقال الرئيس الأميركي السابق إن بلاده تُحكم من قبل مجموعة سياسية وصف أعضاءها بـ”المختلين والمتطرفين”.