طعن كاهن بالسكين واصابة راهبة في نيس جنوب فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 1:11 مساءً

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على حسابه على تويتر يوم الأحد إن قسا تعرض لهجوم بسكين في كنيسة في نيس بجنوب فرنسا، وأضاف أن حياة القس ليست في خطر وأن الشرطة ألقت القبض على المهاجم، جاء الهجوم بينما يصوت الفرنسيون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال كريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس في تغريدة منفصلة على تويتر إن المهاجم مختل عقليا.

وقال عضو البرلمان المحافظ إيريك سيوتي، الذي يمثل المنطقة، على حسابه على تويتر إن القس الذي يُدعى الأب كريستوف تعرض للطعن عدة مرات في كنيسة سان بيير دارين في نيس.

وأضاف أن راهبة أصيبت في ذراعها عندما انتزعت السكين من المهاجم، وقال سيوتي “شجاعة غير عادية من الأخت ماري كلود التي تدخلت بينما كان مهاجم يسدد الطعنات للأب كريستوف”.