زيلينسكي بمناسبة عيد القيامة.. “الشر” لن يدمر البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 12:34 مساءً

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد في رسالة بمناسبة عيد القيامة عند المسيحيين الأرثوذكس بأن “الشر” لن يدمر البلاد وصلى من أجل أن تعود السعادة للأطفال والأمهات الثكالى.

وقال في خطاب بالفيديو، وهو يقف داخل كاتدرائية القديسة صوفيا الشهيرة في كييف التي يعود تاريخها لنحو ألف عام، إن أوكرانيا ستتغلب على الظلام الذي جاءت به الحرب، وأضاف وهو يرتدي زيا كاكي اللون أصبح يميز ظهوره منذ الغزو “لا زلنا نؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر من جديد ولدينا جميعا قناعة بأنه لن يدمرنا أي شر أو أي جماعة”.

وتابع قائلا “نواجه أوقاتا عصيبة، وفي هذا اليوم أغلبنا لا يرتدي ملابس زاهية لكننا نقاتل من أجل فكرة مشرقة”.

وشهدت البلاد اليوم الأحد احتفالا متواضعا بعيد القيامة بعد شهرين بالضبط من بداية الغزو الروسي الذي يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وقال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك اليوم الأحد إن الدمار لحق بسبع كنائس هناك بسبب الحرب.

وبينما كان من المعتاد أن تمتلئ الكنائس خلال الليل وفي الصباح لحضور قداس عيد القيامة، طلبت السلطات هذا العام من الكنائس أن تقلل عدد الحضور بسبب المخاوف من استهدافهم بصواريخ.

وقال مسؤولون محليون إن 213 طفلا على الأقل قتلوا في الحرب حتى الآن من بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في ضربات أمس السبت على مدينة أوديسا جنوب البلاد، بحيث نفت روسيا استهداف المدنيين.

وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا رفضت عرضا بإعلان هدنة خلال عطلة عيد القيامة، كما وقالت أوكرانيا أمس السبت إن روسيا استأنفت هجومها على آخر المدافعين المتحصنين داخل مصنع للصلب في ماريوبول.

وقال زيلينسكي في صلاته اليوم الأحد “لا تنسوا ماريوبول والأبطال المدافعين عنها… من الممكن أن تحطم الجدران لكن من المستحيل أن تحطم الركيزة التي تقوم عليها روح مقاتلينا.. روح البلاد بأكملها”.