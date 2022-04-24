كوريا الشمالية تتعهد بتوسيع العلاقات مع موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات مع روسيا، عشية الذكرى الثالثة للقمة التي جمعت بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.



ووفقاً لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشر على صفحتها الرسمية اليوم الأحد: "اليوم، تواصل العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا، حتى في مواجهة تحديات وضغوط الولايات المتحدة والقوات التابعة لها، تطورها وتعمقها، وتسهم في ضمان السلام والأمن في المنطقة وإقامة النظام الدولي على أساس الاستقلال والعدل".

وتابع البيان "إنه موقف ثابت بالنسبة لحكومة كوريا الشمالية، توسيع وتطوير العلاقات الودية والتعاونية مع روسيا، صديقتنا وجارتنا القريبة، في جميع المجالات، وفقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع القمة التاريخي بين كوريا الشمالية وروسيا".

وأضاف "زيارة كيم لروسيا كانت حدثاً تاريخياً بمثابة نقطة تحول في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مرحلة جديدة أعلى بعد قمة فلاديفوستوك التاريخية، تتطور علاقات الصداقة طويلة الأمد بين كوريا الشمالية وروسيا بقوة أكبر بفضل اهتمام قادة البلدين".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية، عقدا قمة في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا في 25 أبريل(نيسان) 2019.