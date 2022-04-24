كبير المفاوضين الأوكرانيين يحث موسكو على "هدنة حقيقية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال كبير المفاوضين الأوكرانيين والمستشار الرئاسي ميخائيلو بودولياك اليوم الأحد إن القوات الروسية تقصف ماريوبول بشكل مستمر وحث موسكو على قبول "هدنة حقيقية في عيد القيامة".



وأضاف بودولياك في تغريدة على تويتر "روسيا تهاجم آزوفستال في ماريوبول على نحو مستمر. يتعرض المكان الذي يوجد فيه المدنيون والجيش إلى القصف بالقنابل والمدفعية الثقيلة".

وحث روسيا على "التفكير في ما تبقى من سمعتها" ودعا إلى "هدنة حقيقية في عيد القيامة في ماريوبول" إلى جانب فتح ممر إنساني فورا للمدنيين وجولة خاصة من المحادثات "لتسهيل تبادل العسكريين والمدنيين".

أفاد تحديث عسكري بريطاني اليوم الأحد أن أوكرانيا صدت العديد من الهجمات الروسية على طول خط التماس في دونباس في الأيام الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أنه على الرغم من تحقيق روسيا لبعض المكاسب على الأرض، كانت المقاومة الأوكرانية قوية في جميع المحاور وكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.

وأضاف التحديث أن "تراجع الروح المعنوية الروسية والوقت المحدود لإعادة تشكيل القوات وتجهيزها وتنظيمها بعد هجمات سابقة يعوق الفاعلية القتالية الروسية على الأرجح".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ورد في التقرير.