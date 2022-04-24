اليوم.. اعتقالات خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد عن اعتقال عدة أشخاص في أعقاب مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالعاصمة الألمانية برلين.



وبحسب البيانات، أخذ عدة أشخاص يهتفون بعبارات معادية لليهود خلال المظاهرة في منطقتي كرويتسبرغ ونيوكولن في برلين مساء أمس السبت.

وأكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الأحد أنه ليس هناك مكان لمعاداة اليهود في ألمانيا، وأكدت أنه يجب أن تتخذ دولة القانون إجراء حازماً ضد ذلك.

وقالت فيزر: "يجب ألا نعتاد على الشتائم المعادية للسامية- بغض النظر عن المكان وعن الشخص الذي تصدر منه".

يذكر أنه كان هناك مظاهرة أخرى موالية للفلسطينيين أول أمس الجمعة في منطقة نويكولن ببرلين. وتم خلال هذه المظاهرة إلقاء حجارة وأصيب أفراد شرطة، وتم إلقاء مفرقعات، بحسب بيانات الشرطة.