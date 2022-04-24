شكرا لقرائتكم خبر عن أي خدمات يقدمها جهاز حماية البحيرات يؤول مقابلها لموارد الجهاز وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، أن موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تتكون من عدة قطاعات منها حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون بالإضافة إلى مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز، ونستعرض فيما يلى موارد جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية وفقا للقانون:

١ - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

٢ - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

٣ - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

٤ - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

٥ - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

٦ - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

٧ - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .