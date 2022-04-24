شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالتهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، كما تقدم بخالص التهانى القلبية لكل أقباط مصر بهذه المناسبة العطرة.

وقال تيسير مطر في بيان اليوم الأحد، إن الأخوة الأقباط شركاء الوطن، وأن الشعب المصري لن يفت في تماسكه أحد، موضحا أن وحدة الشعب وتلاحمه هي الأساس لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر.

وتابع أن :"روح الإخاء والتسامح والمحبة ستظل بعون الله هى السمة الغالبة على شعب مصر العظيم، ودائما وطننا العزيز رمزا للأمن والأمان والسلام والمحبة.

واحتفلت الكنائس في مختلف محافظات الجمهورية بعيد القيامة المجيد فى جو يسوده المحبة والوحدة الوطنية التى تجمع المصريين فى أيام خير وبركة وعزة ونصر تجتمع فيها الاحتفالات والمناسبات الدينية الإسلامية فى شهر رمضان المعظم والمسيحية بعيد القيامة المجيد والوطنية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وأعياد تحرير سيناء.